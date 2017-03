Victor Chaves não agrediu esposa, revela laudo do IML

Delegada afirmou, no entanto, que investigações continuam. Ela, agora, aguarda perícia das imagens das câmaras do prédio em que mora o casal

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13/3), a delegada Danúbia Quadros, da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Demid) de Belo Horizonte, afirmou que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) não identificou sinais de agressão na esposa do cantor Victor, Poliana Chaves.

A polícia, no entanto, ainda não descartou a possível violência. Agora, a delegada aguarda o resultado da perícia nas imagens do prédio do casal para verificar se há alguma evidência. Nenhum dos moradores ou vizinhos do residencial presenciaram a suposta briga, apesar de terem afirmado que ouviram gritos. O inquérito pode demorar mais 30 dias para ser concluído.

Segundo a delegada, a confusão começou porque Victor teria levado a filha de um ano do casal para a casa da mãe, que fica no mesmo prédio, sem o consentimento de Poliana. A esposa teria ficado nervosa com ele por isso e foi atrás da filha.

Ao prestar queixa, a mãe de Victor afirmou que Poliana teria ido ao seu apartamento “transtornada”, quebrado objetos e feito ameaças. De acordo com ela, Victor e a irmã tentaram contê-la, mas ela se jogou no chão e começou a se debater.

Ainda de acordo com a polícia, a suposta carta de Poliana desmentindo a informação, publicada no Instagram, não significa que a agressão será descartada. Poliana não quis prestar depoimento e também não fez corpo de delito. Dias depois da denúncia, uma suposta carta dela foi divulgada em um perfil no Instagram negando a agressão. Em entrevista à TV Globo, o cantor negou a agressão.

Desde que o caso estourou, Victor está afastado do programa The Voice Kids, em que é jurado junto do irmão. No programa imediatamente posterior às denúncias, o apresentador da atração, André Marques, leu um comunicado informando que a emissora repudia toda forma de violência e aguardaria o esclarecimento do caso antes de readmiti-lo.