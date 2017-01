Vice-presidente da Câmara diz ver com naturalidade presença de outros setores em eleição

Vereador Vinícius Cirqueira defende lisura do processo de escolha da mesa diretora, alvo de denúncia no Ministério Público

O vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Vinícius Cirqueira (Pros) afirmou que a presença de importantes figuras do setor imobiliário não compromete o processo que conduziu o grupo do chamado G-21 ao comando da Casa, no último dia 1º de janeiro. Em entrevista ao Jornal Opção, o parlamentar argumentou que vê com naturalidade a presença de representantes de setores diversos, pois a Câmara é um espaço “multipolítico”, mas isso não significa que tenha havido ilegalidade na relação entre estes e os parlamentares.

“Não houve influência na eleição. Foi uma decisão tomada pelos vereadores. A Câmara é multipolítica, então vai ter a presença de trabalhadores, empresários, deputados, líderanças, sindicatos, presidentes de associação. Vejo isso com muita naturalidade. Isso não significa que o vereador vai se envolver em algo ilícito”, disse.

Na última quarta-feira (11/1), o vereador Jorge Kajuru (PRP) protocolou no Ministério Público denúncia com pedido de anulação da eleição, alegando influência direta do contraventor Carlinhos Cachoeira e de empresários do setor imobiliário da capital na composição da mesa e comissões para o próximo biênio.

Diante da denúncia, Cirqueira defendeu a lisura do processo e disse não ver chance de anulação. “Não houve influência financeira nesta eleição. De minha parte, não houve qualquer tipo de orientação externa. Respeito o posicionamento de todos os vereadores, mas não vejo chance de anulação da eleição.”

Ainda de acordo com o vice-presidente, a mesa eleita deve começar a se reunir a partir da semana que vem, com a volta do presidente Andrey Azeredo (PMDB), que está em viagem, para definir as prioridades legislativas e administrativas para este início de mandato.