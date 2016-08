Vice de Iris justifica ausência e sugere que debates não são prioridade

Major Araújo nega que candidato do PMDB esteja com receio do embate, alega incompatibilidade de agenda e propõe horários alternativos para programas

A ausência de Iris Rezende (PMDB) nos primeiros debates com os candidatos à Prefeitura de Goiânia tem repercutido mal entre eleitores e políticos. Oponentes e até mesmo peemedebistas avaliam a não participação do decano como “estratégica”. Líder nas pesquisas e nome mais conhecido da população, o ex-prefeito estaria evitando o provável desgaste que seria gerado por embates eleitorais.

O deputado Major Araújo (PRP), vice de Iris, no entanto, tem uma versão diferente para o sumiço do ex-prefeito dos debates. Segundo ele, o prefeitável não tem evitado o confronto, apenas optado por outros compromissos.

“A avaliação do partido é que se perderia mais se não tivesse cumprido outros compromissos de campanha, como comícios em regiões carentes de Goiânia”, afirma.

Major Araújo nega que o ex-prefeito esteja com receio do embate com os demais candidatos, reforça sua justificativa e defende “horários alternativos” para a realização dos debates. “Espero que o Iris vá no próximo. Só sugiro que os debates sejam feitos em horários alternativos, após realização de comícios”, finaliza.

O primeiro debate televisionado entre os prefeitáveis ocorreu na noite da última terça-feira (30), na TV Goiânia, com início às 22h30. Conforme as novas regras eleitorais, os comícios podem ser realizados entre 8 horas e meia noite.