Vereadores querem instituir ponto eletrônico para médicos da rede pública

Projeto de lei também prevê o pagamento separado do salário fixo e dos plantões

Os vereadores Tatiana Lemos (PC do B) e Zander Fábio (PEN) apresentaram nesta quinta-feira (30/3) projeto de lei que propõe a implantação de ponto eletrônico para os médicos que prestam serviço na rede municipal de saúde da Capital.

O gerenciamento do sistema deverá ser feito em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa responsável pela implantação do ponto. A matéria prevê, ainda, o pagamento separado do salário fixo e dos plantões.

Os parlamentares alegam como justificativa para a instituição do ponto que “o controle de freqüência digital é uma ferramenta de gestão importante para evitar denúncias contra médicos que, supostamente, usam o horário de expediente na rede pública para atender em clínicas particulares.”

Caso a matéria seja aprovada, as folhas de presença, que controlam horários e entrada e de saída, atualmente, darão lugar a máquinas que fazem a identificação do funcionário via crachá ou leitura biométrica.

“Trata-se de um sistema moderno, com ampla capacidade gerencial, que auxilia o gestor a tomar decisões relacionadas a escalas de horário e de produtividade”, alegam. (Da Câmara de Goiânia)