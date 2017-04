Vereadores que investigam BRT questionam prazo para entrega da obra

Vice-presidente e relatora de Comissão Especial Temporária comentam andamento da construção do trecho e reforçam importância de contrapartida pela prefeitura

Os vereadores Carlim Café (PPS) e Leia Klebia (PSC), respectivamente vice-presidente e relatora da Comissão Especial Temporária (CET) que investiga as obras do BRT, questionaram, em entrevista ao Jornal Opção, o prazo estabelecido pelo consórcio que administra a construção do Bus Rapid Transit e a Prefeitura de Goiânia para a entrega da obra.

Na quinta-feira (6), o Paço anunciou a retomada da construção do trecho e adiantou que a obra deve ficar pronta em um prazo de dois anos, mais precisamente em março de 2019. Para tanto, a prefeitura deverá pagar os serviços faturados mensalmente.

O que preocupa os vereadores é justamente a contrapartida da administração municipal. À reportagem, Carlim Café lembra que o BRT é uma obra que já vem se arrastando há muito tempo, sobretudo por conta da morosidade do poder público, e por isso, destaca a importância do compromisso financeiro por parte da gestão do prefeito Iris Rezende (PMDB).

“Só será possível entregar nesse prazo se a prefeitura aportar a contrapartida. A parte do governo federal já está garantida, mas a empresa não vai fazer a obra sem contrapartida”, explica.

Já a vereadora Leia Klebia afirma desconhecer qualquer prazo estabelecido. Reforçou, ainda, que o andamento da obra depende dos valores liberados pelo Paço. “Conversei com um dos diretores e ele me disse que a obra avança na medida em que o dinheiro sai. Além disso, o próprio prefeito Iris Rezende já deixou claro que o BRT não é uma prioridade dele”, acrescentou.

Criada no final do último mês, a Comissão Especial Temporária (CET) que investiga as obras do BRT tem como principal tarefa a fiscalização dos contratos da obra em Goiânia. Por se tratar de uma CET, os trabalhos devem durar dois meses, com possibilidade de prorrogação.