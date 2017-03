Vereadores poderão aprovar ou vetar secretários da Prefeitura de Goiânia

Proposta apresentada pelo vereador Elias Vaz estabelece realização de sabatinas a auxiliares do alto escalão da administração municipal

Projeto de lei apresentado durante sessão ordinária nesta quinta-feira (30/3) na Câmara de Goiânia propõe que os secretários indicados pelo prefeito da capital passem por sabatina pelos vereadores antes de tomar posse, a exemplo do que já ocorre em outros órgãos públicos.

A proposta é do vereador Elias Vaz, do PSB. Ele lembra que, conforme o texto da matéria, a indicação continua sendo do prefeito, mas que os vereadores passam a ter o direito de aprovar ou vetar os nomes após rodada de entrevista.

“É importante até para saber se o nome indicado está preparado, trazendo sua experiência. O processo dá maior transparência e cria maior aproximação da Casa de leis com o Paço”, justificou o vereador ao apresentar o projeto aos demais colegas nesta manhã.

Segundo informações da assessoria do autor do projeto, a matéria já possui o aval de 28 vereadores da Casa de leis.