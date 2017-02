Vereadores da base reclamam que não conseguem audiência com secretária de Saúde

Parlamentares afirmam que desde janeiro solicitam encontro com Fátima Mrue, mas não conseguem ser atendidos

Dois vereadores da base do prefeito Iris Rezende (PMDB) utilizaram questão de ordem durante sessão da Câmara Municipal de Goiânia na manhã desta terça-feira (7/2) para reclamar sobre a falta de disponibilidade da secretária de Saúde do município, Fátima Mrue, em recebê-los.

Vinícius Cirqueira (Pros) e Sabrina Garcêz (PMB) disseram que, apesar de tentarem encontro com a secretária desde que assumiu a pasta, ainda não conseguiram ser atendidos. Fátima Mrue fez parte do primeiro grupo de nomeados do primeiro escalão de Iris e está à frente da Saúde desde o dia 2 janeiro.

O vereador do Pros chegou a brincar dizendo que é “mais fácil ganhar na loteria” do que conseguir falar com a secretária de Saúde.