Vereadora sugere renúncia de Iris: “Um dos piores prefeitos do Brasil”

Sabrina Garcêz subiu à tribuna e fez um duro discurso contra o peemedebista: “Fechou diálogo com a Câmara e não se encontra com povo”

A vereadora Sabrina Garcêz (PMB) causou furor na sessão desta desta terça-feira (4/4) ao tecer duras críticas ao prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), e sugerir, inclusive, renúncia ou até mesmo a abertura de um processo de impeachment.

Segundo a parlamentar, o decano perdeu a capacidade de administrar a capital e é, hoje, um dos piores gestores do Brasil. “Em 2005, era difícil ver uma cidade que tinha um prefeito tão capacitado como Iris. Hoje, é difícil encontrar uma com um prefeito tão ruim como o nosso”, lamentou.

Contundente, a jovem culpou a inércia do peemedebista pela morte de crianças e pessoas no município: “Temos a pior saúde do país. Temos a pior educação do país. O Iris de outrora não existe mais”.

Após mais de 100 dias de administração, o prefeito de Goiânia já enfrentou diversas crises, incluindo a falta de medicamentos para diabéticos, paralisações na educação, falta de médico nos Cais, fechamento da Maternidade Dona Íris e até o desligamento da sincronização dos semáforos.

Por falar em Dona Íris, Sabrina Garcêz confirmou que quem toma decisões e “manda” na prefeitura de Goiânia é a esposa do prefeito. “Não é só porque ela quer ser deputada federal, muitos sabem e comentam que Iris está com problemas de saúde e Dona Íris está no Paço para cuidar e vigiar a saúde do nosso prefeito”, revelou.

Ante tantos problemas, a parlamentar não vê outra saída que não a renúncia: “Se percebe que não tem condições de administrar nossa cidade, que renuncie. É o caminho mais sensato. É ruim para todos nós que continue desse jeito”.

Por fim, Garcêz contou que já existe a conversa na Câmara de Goiânia sobre uma possível abertura de um processo de impeachment de Iris Rezende. “Iris está incapacitado de correr contra o tempo”, sentenciou.