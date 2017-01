Vereador Felisberto Tavares deve assumir SMT nesta sexta-feira

Ao Jornal Opção, parlamentar do PR adiantou data do decreto de nomeação. Ex-vereador Edson Automóveis passa a ocupar cadeira na Câmara de Goiânia

O vereador Felisberto Tavares, do PR, orá integrar a equipe do prefeito Iris Rezende (PMDB). O parlamentar irá assumir a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), cargo este que encontra-se vago desde que o decano peemedebista tomou posse no dia 1º.

Em entrevista ao Jornal Opção, o parlamentar informou que o decreto de nomeação deve sair já nesta sexta-feira (13/1). “Tenho muita disposição”, disse. Segundo Felisberto, ele aguarda apenas trâmites legais, já que é policial e precisa, antes de assumir o cargo no Paço, pedir licença ao Ministério da Justiça. “O pedido, inclusive, já foi feito”, disse.

Caso a indicação se concretize, Felisberto ficará licenciado da Câmara de Goiânia e o ex-vereador Edson Automóveis (PTN) assume a vaga.

No início do mês, Iris Rezende anunciou apenas parte de seu secretariado e disse que o resto da equipe seria informado nos próximos dias. Dez dias depois, entretanto, os auxiliares já empossados ainda acumulam pastas e outras permanecem vagas, como é o caso da SMT.