Vereador apresenta projeto para restringir circulação de veículos em ruas de Goiânia

Matéria permite que ruas sem saída ou sem impacto no trânsito possam sofrer alteração no fluxo de entrada e saída de automóveis

Tramita na Câmara de Goiânia matéria do vereador Carlin Café (PPS) que permite que ruas sem saída, sem impacto no trânsito ou com estudo técnico possam sofrer restrição de circulação visando a segurança dos moradores. Café obteve apoio dos colegas Anselmo Pereira (PSDB) e Vinícius Cirqueira (PROS) que também assinaram o texto.

Além do bloqueio da rua para circulação de veículos com o direcionamento do fluxo de entrada e saída dos automóveis, o projeto permite às associações de moradores ou à iniciativa privada que instale câmeras de segurança nestes locais.

Pela proposta, o bloqueio das ruas se dará apenas mediante aprovação dos moradores da região em assembleia e autorização do órgão municipal de trânsito conforme normas de acessibilidade do Código de Trânsito Brasileiro.

Caso a matéria seja aprovada, os proprietários dos imóveis das ruas com restrição ficarão responsáveis pelo plantio de árvores, ampliação ou manutenção das áreas ajardinadas, implantação de coleta de águas de chuva e reuso de água e instalação de pisos ou poços drenantes nas calçadas, além do recolhimento do lixo.

O projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a presidente Sabrina Garcêz (PMB) designará em breve o relator para avaliar a legalidade e constitucionalidade da matéria. (Com informações da Câmara de Goiânia)