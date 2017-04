Vereador anuncia fim do bloco Juntos por Goiânia

Segundo Welington Peixoto (PMDB), grupo de vereadores não tinha unidade na votação de matérias, tempo de liderança e questões partidárias

O vereador Welington Peixoto (PMDB) anunciou, nesta quinta-feira (20/4), o fim do bloco Juntos por Goiânia, que incluía, além dele, os vereadores Alysson Lima (PRB), Juarez Lopes (PRTB), Rogério Cruz (PRB), Tatiana Lemos (PC do B) e Zander Fábio (PEN). Segundo ele, o motivo foi a falta de afinidade do grupo.

“Não tínhamos, por exemplo, um acordo para votação das matérias, tempo de liderança e o problema das questões partidárias, já que o grupo era formado vereadores de cinco partidos diferentes. Não havia sintonia de atuação política objetiva”, afirmou o vereador. Segundo ele, agora os vereadores continuam seu trabalho individualmente, para “trabalhar pela nossa comunidade cada um a seu modo”.

O bloco foi criado em fevereiro, quando os parlamentares se organizaram em quatro grupos: Pró-Goiânia, Frente Parlamentar Independente e Por uma Goiânia Melhor, que ainda permanecem. Do total, apenas quatro vereadores – Andrey Azeredo (PMDB), Clécio Alves (PMDB), Edson Automóveis (PMN) e Izidio Alves (PR) – não se alinharam a nenhum deles.