Veja tudo que se sabe, até agora, sobre o desaparecimento de Domingos Montagner

Portais de notícias afirmam que o ator teria sido encontrado debilitado, mas com vida. Polícia, entretanto, é categórica: ainda não há informações sobre o paradeiro do artista

O paradeiro do ator Domingos Montagner, desaparecido no rio São Francisco na tarde desta quinta-feira (15/9), tem sido alvo de especulação, desde que o acidente foi divulgado pela imprensa e confirmado pela TV Globo.

Segundo publicação da revista “Quem”, que tem repercutido nas redes sociais, o ator já teria sido encontrado com vida, mas bastante debilitado. A publicação credita a notícia à assessoria do ator, que teria recebido a informação via WhatsApp. A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, no entanto, nega o resgaste e garante que as buscas continuam.

O “Correio Braziliense” também publicou matéria que sugere o resgate do ator. Segundo a publicação, o Corpo de Bombeiros de Alagoas enviou um helicóptero para resgatar uma vítima de afogamento na prainha de Xingó, onde Domingos desapareceu. A corporação, entretanto, não confirmou se tratar do protagonista de “Velho Chico”.

A TV Globo, que chegou a emitir nota sobre o desaparecimento, ainda não comentou o suposto resgaste. Enquanto isso, nas redes sociais, multiplicam informações cruzadas sobre o paradeiro do ator.

Ao Jornal Opção, a assessoria de imprensa da Secretaria Pública de Sergipe garante que são falsas as notícias que informavam o resgaste de Domingos. Ainda não há nenhuma novidade quanto ao caso e as buscas continuam, informa a pasta.

O caso

Domingos Montagner, que interpreta o protagonista Santo na novela “Velho Chico”, está desaparecido no rio São Francisco desde às 14h30. Ele estava acompanhado da atriz Camila Pitanga, quando foi levado pela correnteza.

De acordo com a TV Globo, após gravar cenas para a novela, ele teria almoçado e, em seguida, foi tomar banho no rio. “Durante o mergulho, o ator não voltou à superfície”, diz a nota.

O desaparecimento mobiliza bombeiros, policiais e pescadores de Sergipe e Alagoas.