Veja os cuidados que candidatos do Enem devem ter para a realização das provas

Alunos devem levar caneta esferográfica preta transparente e documento de identificação com foto. Cuidado! Selfies estão proibidas

Os candidatos que farão no próximo sábado (8/11) e domingo (9/11) o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem ficar atentos aos locais de prova, horários, além do que é permitido, ou não, para se levar.

Com 8,7 milhões de inscritos, a prova será realizada em 1,7 mil cidades brasileiras, sendo que o Ministério da Educação indica que o candidato chegue com uma hora de antecedência. Os locais de prova devem ser verificados no site do Enem.

O problema mais recorrente no exame são os candidatos que esquecem caneta de tinta preta e material transparente. Deve-se lembrar que, caso o estudante não use a caneta preta, o cartão de respostas pode não ser registrado pelo leitor ótico.

Além da caneta, o único outro objeto que o candidato não pode se esquecer é o documento de identificação com foto. Caso o estudante tenha perdido o documento, deve apresentar boletim de ocorrência com data de, no máximo, 90 dias antes da prova.

Outro cuidado a ser tomado por candidatos de Estados com horário de verão é justamente o relógio. A prova será aplicada às 13 horas, horário de Brasília, sendo que os portões abrem às 12 horas. Em Goiás, o sistema de horário de verão é seguido, mas nos Estados do Nordeste brasileiro, Tocantins, Amapá, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o acesso começa às 11 horas e as provas serão aplicadas às 12 horas. Em outros lugares, a diferença em relação à Capital Federal é de três horas, como no Acre ou em alguns municípios do Amazonas.

O aluno poderá deixar o local de prova duas horas após o início, mas para levar o caderno de questões somente 30 minutos antes do fim das provas.

Candidatos sabatistas deverão chegar no mesmo horário que os outros candidatos no local de prova, onde ficarão em salas separadas até às 19 horas, momento que poderão iniciar a prova. Este ano, 69.396 sabatistas se inscreveram.

As provas

Ao receber a prova, o candidato deve verificar se o caderno de questões e o cartão de resposta têm a mesma quantidade de itens e se não há defeito gráfico. É recomendado ler e conferir as informações no caderno de questões, no cartão-resposta, na folha de redação e na lista de presença.

O estudante não terá a prova objetiva corrigida se deixar de marcar a cor da capa do seu caderno de questões no cartão-resposta e deixar de transcrever a frase que está na capa de seu caderno de questões.

Sem selfie!

Assim como diversas outras provas, para a realização do Enem é proibido que porte-se celular ou qualquer outro aparelho eletrônico, como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas, tablets, iPods, pen drives, mp3, gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.

Desta forma, o candidato que tirar a famosa selfie, ou foto do cartão-resposta (ainda que não esteja preenchido), será eliminado.

É recomendado que o candidato não leve nenhum desses objetos listados acima, ou ainda lápis, lapiseira, borracha, livros, manuais ou quaisquer outros objetos que não sejam a caneta preta de material transparente.

O estudante também não pode usar óculos escuros, boné, chapéu, gorro e similares durante a prova. Entretanto, caso haja necessidade de levar, um porta-objetos será fornecido pelo aplicador, sendo que os equipamentos deverão estar desligados e a embalagem lacrada e identificada com o nome do participante.

Qualquer candidato que for pego com algum desses objetos durante a realização da prova, será eliminado.

No caso de arma de fogo, mesmo com documento de porte, o candidato estará impossibilitado de realizar a prova, já que os fiscais não poderão guardá-la, tampouco poderá ser guardada no porta-objetos. (Com informações da Agência Brasil)