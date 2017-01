Veja lista completa do secretariado de Roberto do Órion em Anápolis

Auxiliares do prefeito serão empossados na noite deste domingo e Jornal Opção obteve acesso exclusivo aos nomes

Roberto do Órion (PTB) foi empossado na manhã deste domingo (1º/1) como o novo prefeito de Anápolis e, à noite, ele nomeia oficialmente a equipe que irá trabalhar com ele na sua gestão. Algumas secretarias da cidade irão se tornar diretorias e outras, como a de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Emprego e Renda, serão fundidas.

O Jornal Opção teve acesso exclusivo aos escolhidos pelo petebista, confira a lista: