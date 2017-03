Veja destaca lançamento de programa de investimentos pelo governo estadual

Coluna da revista também ressaltou municipalismo de Marconi ao receber em audiência individual todos os prefeitos goianos eleitos em 2016

A coluna Radar On-Line, da Revista Veja, desta segunda-feira (27/3) destacou que o governador Marconi Perillo (PSDB) recebeu os 246 prefeitos goianos para definir as demandas de cada município e o apoio do governo com repasse de recursos para parcerias e convênios. Marconi recebeu os prefeitos em audiências individuais de novembro do ano passado a fevereiro deste ano.

“Finalmente chegou ao fim o périplo do governador Marconi Perillo (PSDB). O tucano conversou com todos os 246 prefeitos do estado para definir as principais obras de cada município. A fila começou a ser puxada em novembro e terminou só agora”, afirma a nota. Também foi ressaltado que Marconi já definiu a destinação de R$ 500 milhões para todas as prefeituras goianas; sendo R$ 250 milhões neste ano e R$ 250 milhões em 2018.

A Coluna Radar On-Line destacou, ainda, o anúncio que o governador fará na próxima quinta-feira (30) do Programa de Investimentos e Entrega de Obras e Benefícios Goiás na Frente, que vai destinar R$ 6 bilhões para investimentos em infraestrutura (rodovias), Saúde (hospitais, construção de Credeqs e AMEs), e conclusão de obras civis, como o aeroporto de cargas e o Centro de Convenções de Anápolis.

“Na próxima quinta (30), Perillo vai anunciar um investimento de R$ 6 bilhões em obras para o estado. Desse valor, R$ 500 milhões vão para os prefeitos, o que dá cerca de R$ 2 milhões para cada”, diz a nota. Os investimentos do Programa Goiás na Frente nos três setores serão de R$ 842.447.056,28 – R$ 500 milhões nas rodovias, R$ 240 milhões na área da Saúde, e R$ 102.447.056,28 na conclusão de obras civis.

Na área de infraestrutura, serão realizadas obras importantes para o turismo e o escoamento da produção do Estado. Serão duplicadas as GOs 070, 080, 213, 010 e 139. Na área da Saúde, os recursos serão aplicados na conclusão das obras dos hospitais de Santo Antônio do Descoberto e de Valparaíso; na reforma, adequação e ampliação de outros seis hospitais; na construção de seis Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) e de mais quatro Centros de Referências e Excelências em Dependências Químicas (Credeqs).

O lançamento do Programa Goiás na Frente está agendado para esta quinta-feira (30), às 10 horas, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.