Veja como votaram os senadores no processo de impeachment

Na tarde desta quarta-feira (31/8), 61 dos parlamentares avaliaram que Dilma cometeu crime de responsabilidade fiscal. Apenas 20 deles ficaram ao lado da petista

Dilma Rousseff (PT) foi condenada nesta quarta-feira (31/8) pelo crime de responsabilidade fiscal e perdeu de forma definitiva seu mandato. O placar eletrônico mostrou 61 votos favoráveis ao impeachment, contra apenas 20 votos pela manutenção do cargo da petista.

Ficaram ao lado dela os senadores do PT e alguns nomes do PTB, PSB, Rede, PSD, PCdoB e dois únicos nome do PMDB, Kátia Abreu (PMDB-TO), uma das maiores aliadas de Dilma, e Roberto Requião (PMDB-PR).

Além de Kátia e dos petistas, votaram favoráveis a Dilma: Armando Monteiro (PTB-PE), Elmano Férrer (PTB-PI), João Capiberibe (PSB-AP), Lídice da Mata (PSB-BA), João Capiberibe (PSB-AP), Otto Alencar (PSD-BA), Randolfe Rodrigues (REDE-AP), Roberto Muniz (PP-BA) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM).

Todos os senadores goianos – Lúcia Vânia (PSB), Ronaldo Caiado (DEM) e Wilder Morais (PP) – votaram pela cassação.

Veja como votaram os senadores:

Acir Gurgacz (PDT-RO) – SIM

Aécio Neves (PSDB-MG) – SIM

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) – SIM

Alvaro Dias (PV-PR) – SIM

Ana Amélia (PP-RS) – SIM

Angela Portela (PT-RR) – NÃO

Antonio Anastasia (PSDB-MG) – SIM

Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) – SIM

Armando Monteiro (PTB-PE) – NÃO

Ataídes Oliveira (PSDB-TO) – SIM

Benedito de Lira (PP-AL) – SIM

Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) – SIM

Cidinho Santos (PR-MT) – SIM

Ciro Nogueira (PP-PI) – SIM

Cristovam Buarque (PPS-DF) – SIM

Dalirio Beber (PSDB-SC) – SIM

Dário Berger (PMDB-SC) – SIM

Davi Alcolumbre (DEM-AP) – SIM

Edison Lobão (PMDB-MA) – SIM

Eduardo Amorim (PSC-SE) – SIM

Eduardo Braga (PMDB-AM) – SIM

Eduardo Lopes (PRB-RJ) – SIM

Elmano Férrer (PTB-PI) – NÃO

Eunício Oliveira (PMDB-CE) – SIM

Fátima Bezerra (PT-RN) – NÃO

Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) – SIM

Fernando Collor (PTC-AL) – SIM

Flexa Ribeiro (PSDB-PA) – SIM

Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) – SIM

Gladson Cameli (PP-AC) – SIM

Gleisi Hoffmann (PT-PR) – NÃO

Hélio José (PMDB-DF) – SIM

Humberto Costa (PT-PE) – NÃO

Ivo Cassol (PP-RO) – SIM

Jader Barbalho (PMDB-PA) – SIM

João Alberto Souza (PMDB-MA) – SIM

João Capiberibe (PSB-AP) – NÃO

Jorge Viana (PT-AC) – NÃO

José Agripino (DEM-RN) – SIM

José Aníbal (PSDB-SP) – SIM

José Maranhão (PMDB-PB) – SIM

José Medeiros (PSD-MT) – SIM

José Pimentel (PT-CE) – NÃO

Kátia Abreu (PMDB-TO) – NÃO

Lasier Martins (PDT-RS) – SIM

Lídice da Mata (PSB-BA) – NÃO

Lindbergh Farias (PT-RJ) – NÃO

Lúcia Vânia (PSB-GO) – SIM

Magno Malta (PR-ES) – SIM

Maria do Carmo Alves (DEM-SE) – SIM

Marta Suplicy (PMDB-SP) – SIM

Omar Aziz (PSD-AM) – SIM

Otto Alencar (PSD-BA) – NÃO

Paulo Bauer (PSDB-SC) – SIM

Paulo Paim (PT-RS) – NÃO

Paulo Rocha (PT-PA) – NÃO

Pedro Chaves (PSC-MS) – SIM

Raimundo Lira (PMDB-PB) – SIM

Randolfe Rodrigues (REDE-AP) – NÃO

Regina Sousa (PT-PI) – NÃO

Reguffe (S/PARTIDO-DF) – SIM

Renan Calheiros (PMDB-AL) – SIM

Ricardo Ferraço (PSDB-ES) – SIM

Roberto Muniz (PP-BA) – NÃO

Roberto Requião (PMDB-PR) – NÃO

Roberto Rocha (PSB-MA) – SIM

Romário (PSB-RJ) – SIM

Romero Jucá (PMDB-RR) – SIM

Ronaldo Caiado (DEM-GO) – SIM

Rose de Freitas (PMDB-ES) – SIM

Sérgio Petecão (PSD-AC) – SIM

Simone Tebet (PMDB-MS) – SIM

Tasso Jereissati (PSDB-CE) – SIM

Telmário Mota (PDT-RR) – SIM

Valdir Raupp (PMDB-RO) – SIM

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) – NÃO

Vicentinho Alves (PR-TO) – SIM

Waldemir Moka (PMDB-MS) – SIM

Wellington Fagundes (PR-MT) – SIM

Wilder Morais (PP-GO) – SIM

Zeze Perrella (PTB-MG) – SIM