Veja como votaram os deputados goianos no processo de cassação de Cunha

Maioria dos representantes de Goiás foi favorável à perda de mandato do ex-presidente da Câmara Federal. Três não compareceram

Finalmente, o plenário da Câmara Federal deu um fim ao imbróglio do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), após aprovar o relatório do Conselho de Ética na noite desta segunda-feira (12/9).

O parecer favorável à perda do mandato do peemedebista — acusado de mentir na CPI da Petrobras sobre manter contas no exterior — foi considerado procedente por 450 parlamentares, apenas 10 votaram pela manutenção.

Em uma sessão marcada por discursos inflamados, em especial de oposicionistas do PT, PSOL e PCdoB, Cunha chegou a subir à tribuna para se defender. Em um discurso de tom político, pediu os colegas que não o julgassem “pelo conjunto da obra”.

“Eu peço a vocês que tenham a isenção de ver sobre o que estou sendo acusado e pelo quê estou sendo julgado. Nenhum dos senhores conhece a peça do processo. Vocês vão fazer uma injustiça, fortalecendo discurso do golpe e encerrando a minha carreira política. Peço que não me julguem pela opinião pública, pelo ouvi dizer. Me derrotem nas urnas”, clamou.

Não foi o suficiente. Após 11 meses desde a abertura do processo no Conselho de Ética, Cunha foi cassado e perdeu os direitos políticos por oito anos, sendo enquadrado na Lei da Ficha Limpa. O ex-presidente é, ainda, réu em dois processos no Supremo Tribunal Federal (STF), investigado por lavagem de dinheiro e corrupção.

Votos goianos

Da bancada de Goiás, todos os parlamentares presentes votaram pela cassação de Eduardo Cunha. Contudo, Jovair Arantes (PTB) — aliado do ex-presidente da Casa –, Alexandre Baldy (PTN) e Pedro Chaves (PMDB) não compareceram à sessão.

Veja abaixo:

Alexandre Baldy (PTN) – Ausente

Célio Silveira (PSDB) – SIM

Daniel Vilela (PMDB) – SIM

Delegado Waldir (PR) – SIM

Fábio Sousa (PSDB) – SIM

Flávia Morais (PDT) – SIM

Giuseppe Vecci (PSDB) – SIM

João Campos (PRB) – SIM

Jovair Arantes (PTB) – Ausente

Lucas Vergílio (SD) – SIM

Magda Mofatto (PR) – SIM

Marcos Abrão (PPS) – SIM

Pedro Chaves (PMDB) – Ausente

Roberto Balestra (PP) – SIM

Rubens Otoni (PT) – SIM

Sandes Júnior (PP) – SIM

Thiago Peixoto (PSD) – SIM