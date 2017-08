Veja como votaram os deputados de Goiás no processo contra Temer

Parecer da CCJ é contra a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer

O plenário da Câmara Federal vota nesta quarta-feira (2/8) o relatório da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre a aprovação ou rejeição da admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB).

Os votos “não” precisam chegar ao número de 342 para que a Câmara autorize o Supremo Tribunal Federal (STF) a investigar o atual presidente.

Da bancada goiana, apenas quatro votaram a favor do prosseguimento do processo, ou seja, contra o relatório.

Temer foi denunciado por corrupção passiva após a delação premiada do dono do grupo J&F, Joesley Batista. Para o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ele era o real destinatário da mala de dinheiro com a qual o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB) foi flagrado.

Veja como votaram os deputados por Goiás [voto “sim” é contra a denúncia da PGR; “não”, a favor da denúncia]:

Jovair Arantes (PTB) SIM Magda Mofatto (PR) SIM Marcos Abrão (PPS) Não Pedro Chaves (PMDB) SIM Roberto Balestra (PP) SIM Thiago Peixoto (PSD) SIM João Campos (PRB) SIM Lucas Vergilio (SD) SIM Alexandre Baldy (Podemos) SIM Giuseppe Vecci (PSDB) SIM Heuler Cruvinel (PSD) SIM Daniel Vilela (PMDB) SIM Célio Silveira (PSDB) SIM Fábio Sousa (PSDB) Não Flávia Morais (PDT) Não Delegado Waldir (PR) AUSENTE Rubens Otoni (PT) Não

