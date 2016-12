Veja a extravagante lista de guloseimas para abastecer avião de Temer

Licitação aberta pelo Palácio do Planalto com relação de alimentos para servir presidente e convidados tem gerado polêmica

Divulgada pelo jornal “O Globo” em primeira mão, a lista de alimentos para abastecer o avião do presidente Michel Temer (PMDB) por um ano tem repercutido na mídia e nas redes sociais nesta terça-feira (27/12). Os itens estão contabilizados em licitação aberta pelo Palácio do Planalto com gastos previstos em R$ 1,75 milhão.

A lista é composta por 500 potinhos de sorvete da marca americana Häagen-Dazs, uma tonelada e meia de torta de chocolate, 120 potes de Nutella, sal do Himalaia, 8 mil kg de três tipos diferentes de gelo, 200 kg de bolo de mandioca, entre vários outros itens.

Confira abaixo a relação com alguns dos alimentos mais extravagantes que serão servidos para Temer e seus convidados (para acessar a lista completa clique aqui):

200 cafés da manhã prontos (ao custo de R$ 96 cada, incluindo itens como presunto de parma, queijos brie, provolone e muçarela de búfala)

100 unidades de azeites extra-virgem, com custo de R$ 4.143

7,5 mil kg de gelo cubo e gelo em cubinhos, no valor de R$ 20.550

500 kg de gelo seco, no valor de R$ 21.625

1,5 mil pacotes de papel tolha a R$ 28.620

50 kg de balas sortidas, com custo de R$ 1.298

200 kg de bolo de mandioca, totalizando R$ 11.898

Uma tonelada e meia de torta, ao custo total de R$ 96 mil

500 potinhos de sorvete da marca Häagen-Dazs, com custo total de R$ 7,5 mil

50 sorvetes Cornetos, da Kibon

50 picolés Tablitos, da Kibon

50 picolés Chicabons, da Kibon

50 Eskibons, da Kibon

50 Frutillys, da Kibon

300 picolés sem lactose

120 potes de Nutella, ao custo total de R$ 4.080

Sal do Himalaia, no valor de R$1,6 mil

Seis tipos de geleia, no valor de R$ 27,5 mil