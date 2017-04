Vecci diz que Goiás dá exemplo ao Brasil de “governo austero e de desenvolvimento”

Para deputado federal, governador Marconi teve a coragem de se desgastar com alguns setores, promovendo o ajuste fiscal, para superar a crise

Em discurso feito no plenário da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (6/4), o deputado federal Giuseppe Vecci (PSDB) afirmou que Goiás tem dado o exemplo ao Brasil de como se faz um governo “austero e voltado para o desenvolvimento”.

Ele traçou uma comparação ao lembrar que, enquanto muitas unidades da federação estão em calamidade financeira, o governador Marconi Perillo (PSDB) teve a coragem de fazer um ajuste fiscal que possibilitou o estado a desfrutar da condição ímpar de fazer novos investimentos.

Vecci cita o Programa Goiás na Frente, lançado há duas semanas, que prevê um investimento de R$ 9 bilhões com alcance a todos os 246 municípios do estado, sendo R$ 6 bilhões do governo e R$ 3 bilhões advindos da iniciativa privada. “Ao longo dos dois governos e dos últimos dois anos, o governador Marconi teve a coragem de se desgastar com determinados setores, de fazer um ajuste fiscal para poder, já antevendo a crise, fazer propostas e investimentos”, destacou.

Para o tucano, que é ex-secretário estadual, a ação do governador é fruto de trabalho e de uma visão de planejamento. “Hoje Goiás pode desfrutar dessa condição ímpar em nível do Brasil, de se fazer investimento, alavancando e multiplicando os efeitos dos recursos na economia, gerando postos de trabalho e dando exemplo ao Brasil de como se faz um governo austero e voltado para o desenvolvimento”, acrescentou.

Vecci reforçou que Goiás não está livre da crise, até porque não é uma ilha, mas que o estado saiu na frente ao lançar um conjunto de investimentos pós-crise econômica nacional. O programa irá contemplar as mais diversas áreas, com destaque para rodovias, saúde, educação, segurança, habitação e inovação tecnológica.