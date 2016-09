Vanderlan é o único que cresce em pesquisa e se consolida para segundo turno

Candidato do PSB se aproxima de Iris Rezende e amplia diferença sobre os demais prefeitáveis. Expectativa da coligação é crescer ainda mais nos próximos dias

Pesquisa Serpes divulgada neste domingo (11/9) afasta as chances de vitória ainda no primeiro turno pelo peemedebista Iris Rezende na disputa à Prefeitura de Goiânia. Levantamento mostra, pela primeira vez, queda do ex-prefeito na preferência do eleitorado, enquanto o segundo colocado, Vanderlan Cardoso (PSB), cresce nas intenções de voto e se afasta dos demais candidatos.

O pessebista foi o único prefeitável a apresentar crescimento substancial, saindo de 17%, na pesquisa divulgada na última semana, para 21,1% no levantamento recente. Já Iris oscilou negativamente 0,2 pontos, caindo de de 37,8% para 37,6%.

Enquanto crescem as intenções de voto de Vanderlan, a pesquisa aponta para queda dos demais candidatos: Delegado Waldir (PR) saiu de 16% para 12,1%, e a deputada Adriana Accorsi (PT) caiu de 7,7% para 6,2%.

Na pesquisa espontânea, em que não são mostrados nomes para o eleitor, Vanderlan também cresceu. A diferença entre ele e o candidato do PMDB saiu de 17,6 pontos no levantamento feito há uma semana pelo instituto para 13 pontos.

O instituto também mostra que Vanderlan é o menos rejeitado entre todos os candidatos, com porcentual de 14,3%. Iris, Delegado Waldir e Adriana Accorsi aparecem empatados tecnicamente no quesito rejeição na casa dos 22%.

Avaliação

Em entrevista, o candidato do PSB comemorou o resultado e disse receber com naturalidade o avanço de seu nome nas pesquisas.“O nosso crescimento nos números é resultado do nosso trabalho nas ruas e da vontade do goianiense em ter alguém com experiência, mas que possa renovar o jeito de administrar Goiânia”, avaliou.

A expectativa entre aliados do pessebista é crescer ainda mais nos próximos dias. “Estamos trabalhando para isso. Caminhando por toda a capital e mostrando que nossas propostas podem tirar Goiânia da situação em que se encontra”, diz o candidato.

Dados da pesquisa

A pesquisa, encomendada e divulgada por J. Câmara & Irmãos S.A./“O Popular” (o resultado saiu na edição de domingo, 11, de “O Popular”), é de responsabilidade do Serpes Pesquisas de Opinião e Mercado Ltda. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo de número GO-07584/2016. O instituto ouviu 601 eleitores, entre 6 a 9 de setembro de 2016. A margem de erro é de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.