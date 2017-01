Vanderlan Cardoso pode disputar para governador em 2018

Empresário vem dizendo que seu foco é no pleito pela Prefeitura de Goiânia em 2020, mas fontes afirmam que ele não deve esperar tanto para ser candidato de novo

Em 2016, o empresário Vanderlan Cardoso (PSB) se candidatou pela terceira vez a um cargo no Executivo desde que deixou a Prefeitura de Senador Canedo. Apesar de ter conseguido crescer nas eleições municipais de 2016, saindo de 12% de intenção de voto para 42% no segundo turno do pleito, não foi capaz de se sagrar vencedor na disputa.

Considerando também as duas vezes em que ele disputou para o Governo do Estado, em 2010 e 2014, esta foi sua terceira derrota consecutiva. Os resultados negativos pareceram pesar e, após as eleições, ele disse ao Jornal Opção que ainda não sabia como seria seu futuro político.

Garantindo que não pretendia deixar a política, Vanderlan disse que não pensava em disputar para governador em 2018. Lembrando que o vice-governador José Eliton (PSDB) é um dos prováveis candidatos no pleito, ele afirmou que deveria participar da eleição apenas como apoiador.

Seu foco, afirmou, seria se preparar para disputa pela Prefeitura de Goiânia em 2020. Fontes revelaram ao Jornal Opção, no entanto, que ele não deve esperar tanto assim para voltar a ser candidato. Apesar do que ele vinha afirmando até então, dizem, é candidatíssimo em 2018.

A redação tentou contato com o empresário para confirmar as informações, mas não obteve retorno até o fechamento dessa edição.