Vanderlan assina pacto pela juventude e promete Wi-Fi gratuito em praças

Candidato do PSB participa neste sábado (27) de evento promovido pela juventude da aliança “Uma Nova Goiânia”

O candidato do PSB à Prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso, e o vice Thiago Albernaz (PSDB) participam, neste sábado (27/8), de um evento promovido pela juventude da aliança ‘Uma Nova Goiânia’, onde irão assinar um pacto em que se comprometem a criar políticas públicas voltadas para as necessidades dos jovens goianienses.

O evento está marcado para as 10 horas, e terá concentração na Praça do Bandeirante, no centro da capital, de onde seguirão até o ‘beco da codorna’, entre Rua 9 e Avenida Tocantins. No local, alguns jovens irão produzir um grafite e os candidatos assinarão o documento.

Dentre os itens do pacto que será firmado pelo candidato pessebista estão a criação de um Comitê Intersetorial de Políticas Públicas de Juventude e de um Sistema Municipal de Juventude com o Fundo de Políticas de Juventude.

O documento também prevê a redução da vulnerabilidade juvenil, fomentação do empreendedorismo juvenil, além do investimento pioneiro em Wi-Fi gratuito nas praças da capital.