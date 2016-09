Vanderlan apresenta propostas de investimento em empreendedorismo

Em conversa com lideranças jovens do PSB, candidatos a prefeito e vice da coligação Uma Nova Goiânia falaram sobre projetos para criar oportunidades de trabalho

O candidato a prefeito de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSB) afirmou que uma das principais medidas que deve adotar, se eleito, é buscar alternativas para criar oportunidades de trabalho. Entre elas, buscar incentivos para jovens empreendedores.

Vanderlan disse aos jovens que Goiânia está virando uma cidade dormitório, com poucas oportunidades de trabalho. “Precisamos trabalhar para desenvolver a nossa cidade, buscar parcerias com os governos do Estado e Federal. Vamos usar o Banco do Povo e recursos da Prefeitura, garantidos por lei, para financiar empreendimentos aos interessados em abrir o primeiro negócio”, exemplificou o candidato.

Ao lado do candidato a vice, Thiago Albernaz (PSDB), o Vanderlan participou de conversa com lideranças jovens do PSB na última sexta-feira (9/9), onde apresentou ainda propostas para impulsionar a participação dos jovens na gestão municipal. O evento “Arena da Juventude” foi organizado pelo secretário nacional de Comunicação da Juventude do PSB, Mauro Zica e reuniu jovens de toda a capital, na praça ao lado da área V da PUC-GO

Durante o encontro, os candidatos puderam esclarecer dúvidas da juventude goiana sobre políticas públicas para a categoria e apresentar propostas para o avanço em políticas para os jovens.

O candidato a vice-prefeito, Thiago Albernaz, lembrou que o jovem de hoje tem repulsa pela política, mas que é preciso reestabelecer a confiança no gestor público, e por isso decidiu estar ao lado de Vanderlan nesta eleição. “Temos que ter um diálogo constante com a juventude. As nossas vozes têm de ser ouvidas. Isso é essencial, já que queremos a juventude nas discussões da política de Goiânia”.