“Vamos virar a página de quando governos não se acertavam e entrar para a história de Goiânia”

Governador defendeu projeto de Vanderlan Cardoso para a capital e disse que acredita na virada

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), participou pela primeira vez, na noite desta quarta-feira (14/9), de um ato em apoio à candidatura de Vanderlan Cardoso (PSB) à prefeitura de Goiânia. No Tatersal de Elite, o tucano chefe destacou a competência, capacidade e trajetória do candidato pessebista, que, segundo ele, conseguiu unir a base aliada em torno de um projeto consistente e vitorioso.

“Sem pedir nada, estamos todos aqui, toda minha equipe, que vem por vontade própria, por amor a Goiânia, por acreditar no seu jeito moderno que propõe de administrar a cidade, acreditando em um projeto de governo que foi elaborado ouvindo as pessoas”, destacou.

Marconi contou, durante seu discurso, que decidiu apoiar Vanderlan por acreditar que política se faz com parcerias, com boas propostas. “Tivemos uma conversa madura, deixando de lado as velhas práticas. Não se faz politica olhando no retrovisor, com rancor, mas olhando para frente, para a juventude que precisa de educação, pensando nas mães que precisam de um prefeito que aliado ao governador preguem a paz”, completou.

Candidato a vice-prefeito, o vereador Thiago Albernaz (PSDB) foi extremamente elogiado pelo governador, que destacou que, apesar da pouca idade, o jovem tem história, foi criado com princípios, é responsável e é qualificado. “Com a ida dele para sua chapa, entramos de corpo e alma. Indicamos alguém que fizesse a diferença”, disse o tucano-chefe a Vanderlan.

O governador garantiu que não só o governo estadual estará a postos para ajudar o pessebista, como também a administração do presidente Michel Temer (PMDB): “Os ministérios e o governo federal estarão conosco para que você faça a diferença e entre para a história”.

Para motivar a militância, Marconi afirmou que, com sua larga experiência em eleições, sente o clima de virada — que é atestado nas últimas pesquisas divulgadas. “Vamos trabalhar nesses últimos 20 dias para que Vanderlan não só empate, mas passe o adversário. Eleição só se ganha nas urnas. Vamos virar a página de quando os governos não se acertavam e entrar para a história de Goiânia”, conclamou ele.

Prestigiado

O vice-governador José-Eliton (PSDB) começou o discurso dizendo que sente um sentimento de esperança e renovação tomando conta de Goiânia. Para ele, Vanderlan sabe administrar no século XXI e é o mais preparado para assumir a capital. “Não é dizer apenas o que as pessoas querem ouvir, é ter coragem de enfrentar os desafios de uma cidade como a nossa. Precisamos buscar homens antenados com a modernidade”, argumentou.

“Você tem ao seu lado o melhor governador do Brasil e terá parcerias para as grandes obras, para a Saúde, Segurança e Educação”, garantiu Eliton.

Vanderlan Cardoso foi recebido pelo público com muitos aplausos e, inicialmente, fez questão de agradecer o apoio que recebeu do governo do Estado e exaltou parcerias entre os poderes. Elogiou a gestão do governador Marconi Perillo e seus aliados, em especial, o deputado federal Giuseppe Vecci (PSDB) — que chegou a ser pré-candidato, mas retirou a candidatura para apoiá-lo.

“Quando fui prefeito de Senador Canedo, disputei contra o PSDB do governador. Quando ganhei as eleições, Marconi me ligou logo em seguida da eleição e eu marquei uma audiência. Não queria governar ‘Senador Faz Medo’ e disse que precisava de ajuda, de parcerias para ajudar a cidade a se desenvolver”, lembrou.

O candidato destacou a trajetória de sucesso de sua gestão à frente da cidade na Região Metropolitana e disse que pretende fazer o mesmo em Goiânia, com a ajuda do governo estadual.

“Não consigo administrar com raiva e ódio. Fomos adversários, sim, disputamos duas eleições, mas não somos inimigos. Fico feliz em receber seu apoio porque senti sinceridade. Sou muito grato ao companheirismo de todos”, disse ele ao governador.

Ao falar sobre o crescimento nas pesquisas, o candidato do PSB argumentou que suas propostas chegaram à população de forma honesta, factível. “Povo não quer fantasia, quer seu problema resolvido. Quer mudança e planejamento. Agradeço muito ao apoio de todos e tenho certeza que chegaremos ao segundo turno em primeiro lugar”, comemorou.

Candidato a vice, o vereador Thiago Albernaz (PSDB) afirmou que Vanderlan Cardoso é diferente dos outros candidatos não só porque é ético e competente, mas porque é inovador e tem projetos para Goiânia. “Temos percorrido os quatro cantos da cidade, o eleitor cobra o candidato que fala a verdade, que fala com sinceridade, que não é de bravatas e só promete”, disse.

Segundo o tucano, falta gestão e planejamento na capital e sua chapa só tem crescido nas pesquisas porque mostra dedicação e um projeto consistente. “Vanderlan é humilde, simples e tem convencido a todos com responsabilidade”, completou.

Vereadores, secretários de Estado, deputados estaduais e federais, bem como o senador Wilder Morais (PP), fizeram discursos em apoio ao candidato do PSB, mas também destacando promessas não cumpridas do principal opositor, o ex-prefeito Iris Rezende (PMDB). “Cadê a Goiânia sem nenhuma rua asfaltada? O transporte público de referência?”, questionou Marcos Abrão (PPS).

O deputado federal Lucas Vergílio (SD), que esteve ao lado do PMDB na eleição de 2014, elogiou a competência do candidato pessebista: “Apoio Vanderlan porque é gestor, sabe fazer mais com menos, tem experiência política, conseguiu aglutinar a maior chapa, maior número de vereadores. Ele conhece as necessidades da cidade”.