“Vamos integrar os municípios da Região Metropolitana”, afirma Vanderlan Cardoso

A integração de serviços públicos com os demais municípios da Grande Goiânia já faz parte do Plano de Governo do candidato do PSB

Candidato a prefeito de Goiânia pelo PSB, Vanderlan Cardoso quer que a Prefeitura de Goiânia trabalhe de forma integrada com os demais municípios da Região Metropolitana da capital. O prefeitável lembra que diariamente goianienses e moradores de outras cidades que compõem a Grande Goiânia circulam entre elas para trabalhar, estudar ou à procura de serviços ligados à administração pública. Ele defende uma aproximação administrativa forte entre essas cidades.

A proposta de Vanderlan visa não apenas integrar as atividades econômicas das cidades, mas, principalmente fazer parcerias em políticas públicas comuns como segurança, transporte, saúde, assistência social e outras áreas. “Nossa gestão em Goiânia será feita em parceria com as cidades da Região Metropolitana, pois vivemos em uma metrópole que está interligada às cidades vizinhas”, destaca o prefeitável. Para o pessebista é fundamental que as cidades do entorno da capital tenham prefeitos alinhados com um projeto de desenvolvimento para toda a região.

O transporte coletivo da Grande Goiânia já é gerenciado de forma integrada pela Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC). A extensão do Eixo Anhanguera para Trindade, Goianira e Senador Canedo teve a participação de Vanderlan quando este era prefeito. Agora, o candidato apresenta propostas para fortalecer a integração. Um projeto é a expansão da Avenida Goiás Norte, do Setor Recanto do Bosque ao Jardim Primavera, passando pelo Jardim Curitiba. A medida criará uma extensão para o BRT que ligará o Jardim Primavera, às margens da GO-070, a Aparecida de Goiânia.

Vanderlan lembra que o atendimento de urgência e emergência de saúde, assim como todo o atendimento dos hospitais de alta complexidade é gerido por Goiânia. “É preciso fazer com o que os municípios sejam acolhidos de forma mais eficaz, mas também sejam parceiros na atenção básica, que é o atendimento feito pela Programa Saúde da Família”, explica. As parcerias podem ser estendidas também no combate às endemias e doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e outras.

O combate às drogas, tratamento de dependentes químicos, a integração da educação e um projeto único de preservação ambiental também estão entre as ideias do candidato Vanderlan para a região metropolitana de Goiânia. “Estamos trabalhando em toda a região metropolitana. Já estivemos em Aparecida e Senador Canedo. Estaremos também em Trindade, Hidrolândia e Aragoiânia para discutir soluções conjuntas com esses municípios. Juntos, esses municípios podem ajudar uns aos outros na busca de soluções e desenvolvimento econômico”, atesta o candidato.