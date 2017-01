Valéria Perillo recebe primeiras-damas e prefeitas para tratar de programas sociais

Presidente de honra da OVG apresentará projetos desenvolvidos em todo o estado durante encontro no Palácio Pedro Ludovico

A presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo, receberá as primeiras-damas e prefeitas de municípios goianos no dia 26 de janeiro para apresentar os programas sociais desenvolvido pela gestão Marconi Perillo (PSDB).

Em evento no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, marcado para as 9h30, a primeira-dama do estado também prestará informações sobre os projetos desenvolvidos pela OVG em todas as regiões do Estado.

O “Encontro de Primeiras-Damas e Prefeitas” tem como objetivo mostrar como a Organização pode auxiliar os municípios na área da assistência social e esclarecer sobre o acesso a benefícios, planejar e executar programas para atendimento das demandas locais. Foram convidadas as representantes dos 246 municípios goianos.