Vai ficar em Goiânia no Carnaval? Confira a programação para o feriado na capital

O goianiense que não viajou vai poder curtir a festa sozinho, com família e até mesmo na igreja. Veja algumas das atrações que agitarão a cidade até a próxima terça-feira

O feriado do Carnaval já está aí e quem vai ficar em Goiânia durante os próximos dias não precisa se preocupar: há programação para todos os gostos na capital. Tem opção para quem cair na folia, curtir o feriado em família ou estar em contato com Deus. O Jornal Opção fez uma lista com algumas das atrações de Goiânia. Confira:

Tem Carnaval — Deu Praia – Avenida Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista

24/2 – 18h – Inimigos da HP – R$ 60 masculino / R$ 40 feminino

25/2 – 18h – Chama Noix – R$ 50 masculino / R$ 30 feminino

26/2 – 18h – Maristela Müller – R$ 50 masculino / R$ 30 feminino

27/2 – 18h – Bloco Deu Praia – R$ 50 masculino / R$ 30 feminino

28/2 – 18h – MC Guimé – R$ 50 masculino / R$ 30 feminino

O passaporte para os cinco dias de festa custa R$ 240 masculino e R$ 140 feminino

Carnaval do Glória — Glória Bar e Restaurante – Rua 101, 435, Setor Sul

25/2 – 11h – Feijoada e show com João Motoca e Brasil

17h – Baile de Carnaval com Luciana Clímaco – R$ 40

26/2 – 17h – Grace Venturini – R$ 40

27/2 – 17h – Conjunto Balanço Brasil – R$ 30

28/2 – 17h – Conjunto Balanço Brasil – R$ 30

El Club — Rua 115, 1.038, Setor Sul

24/2 – 22h30 – BERRO de Carnaval – R$ 30 sem lista

25/2 – 22h30 – Super Festa de Carnaval – R$ 30 sem lista

27/2 – 22h30 – Troca-Troca de Carnaval – R$ 30 sem lista

28/2 – 22h30 – Extação Primeira da Zueira – R$ 30 sem lista

Santafé Hall — Avenida 136, 222, Setor Marista

24/2 – 22h – Gabriel Gava – a partir de R$ 40

25/2 – 22h – Eddy e Brunno – a partir de R$ 40

26/2 – 22h – Dj R7 e Guilherme Talma – a partir de R$ 40

27/2 – 22h – Hugo e Guilherme – a partir de R$ 40

28/2 – 22h – Paqua – a partir de R$ 40

Grito Goiânia 2017 – Carnaval Multicultural — Centro Cultural Martim Cererê

25/2 – a partir das 16h – shows com Ara Macao, Shotgun Wives, Chá de Gim, entre outros

26/2 – a partir das 16h – shows com Karol Conka, Bruna Mendez, Alarmes, entre outros

Jaó Folia — Clube Jaó – Avenida Quitandinha, 600, Setor Jaó

25/2 – Atividades esportivas e recreativas na piscina

26/2 – 14h às 18h – Matinê no Salão Social

27/2 – 21h – III Noite das Máscaras – a partir de R$ 20

28/2 – 14h às 18h – Matinê no Salão Social e Concurso de Fantasia Infantil – Inscrição de R$ 10

Para participar das atividades durante a tarde, os não-sócios devem pagar R$ 35, os sócios são isentos de taxa.

Apaixonados 2017 – Igreja Fonte da Vida — Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, 9, Setor Pedro Ludovico

De 25 a 27/2 – Atrações: André Valadão, Eli Soares, Téo Hayashi, Pedras Vivas, Discopraise, bispo Fábio Sousa, bispa Priscila, Apóstolo César Augusto, bispa Rúbia de Sousa, Pastor Nelson EEE – R$ 60