Vagas no Sisu já podem ser consultadas. Inscrições começam dia 24

Em 2017, 131 instituições públicas oferecem mais de 228 mil vagas para cursos superiores em todo o país; resultado do Sisu será divulgado no dia 30

O Ministério da Educação abriu, nesta quinta-feira (19/1), a consulta de vagas que serão abertas em universidades e institutos federais e estaduais por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes podem consultar as vagas pelo site do Sisu por curso, instituição e município.

As inscrições para as 228.071 vagas oferecidas por 131 instituições públicas começam na próxima terça-feira (24) e podem ser feitas até a sexta-feira seguinte, dia 27. O resultado será divulgado no dia 30 e as matrículas para os aprovados em primeira chamada devem ser feitas entre os dias 3 e 7 de fevereiro.

Os candidatos que não forem selecionados na chamada regular para as vagas poderão participar da lista de espera, disponibilizada entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro. Esses candidatos serão convocados a partir do dia 16 de fevereiro, caso haja vagas remanescentes.

Seleção

O Sisu seleciona os estudantes com base na nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Cabe a cada instituição definir o cálculo que utilizará para a seleção dos novos alunos. Para participar do processo, o estudante não pode ter tirado nota zero na redação do exame.

As notas do Enem 2016 estão disponíveis para os alunos que fizeram a prova no site do exame. Alguns alunos enfrentaram dificuldades para acessar os resultados, porém o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, afirmou que até o final desta quinta-feira (19), (Com informações da Agência Brasil)