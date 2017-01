Usuário economiza mais de R$ 1 mil com extinção de taxas no Detran-GO

No total, 21 serviços deixaram de ser cobrados pela autarquia em 2016. Veja lista

Desde ano o passado, o usuário que precisa utilizar os serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) passou a economizar, em média, R$ 1.063,14 com o fim do pagamento de taxas antes cobradas pela autarquia.

Segundo o presidente Manoel Xavier Ferreira Filho, já foram extintas 21 taxas somente em 2016. A de valor mais alto, que chegava a R$ 261,27, era referente à reciclagem para instrutor, examinador de trânsito, diretor geral/ensino de Centro de Formação de Condutores (CFC) nas categorias A, B ou AB.

Ele explica que a decisão de extinguir as cobranças atende o plano de gestão implementado com foco na modernização do Detran-GO e na melhoria dos serviços oferecidos aos cidadãos. “Nosso foco é a qualidade do atendimento e a satisfação do usuário. Com uma gestão ousada e moderna, estamos conseguindo economizar em várias áreas sem deixar de atender os anseios da população”, afirma.

Entre as taxas que passaram a ser gratuitas, estão também a atualização de endereço, baixa da restrição de auto de infração, baixa de veículo, busca de processo no arquivo, comunicado de venda, consultas/informações gerais de veículos, correção de erro sem ônus, desembargo de licenciamento, embargo/impedimento de licenciamento, laudo técnico de vistoria, reemissão de CRV/CRLV para correção de erros sem ônus, reemissão de taxas/DUAs, entrega de documento a domicílio e vistorias realizadas no Detran-GO.

Também se tornaram gratuitos os serviços de baixa de auto de infração de IPVA autuado, baixa de IPVA, cadastramento de nota fiscal de outro Estado, consultas/informações gerais, retirada de ato declaratório de furtos e roubos, autorização de emissão de segunda via de CRV com gravame ativo, controle eletrônico de gravames e despachos de processos, análise de documentos, consultas diversas, informações gerais, localizar número de cedular (para transferências sem o CRV) e resolução de críticas/problemas.

Para quem vai retirar habilitação, as vantagens são expressivas, destaca ele, com o fim das taxas, desde que ficaram gratuitos os serviços para atestar Processos de Primeira Via de CNH solicitados pela Internet, Biometria para Recadastramento de Médicos/Psicólogos, Coleta Biométrica Especial, Consultas/Informações Gerais de Habilitação, Reemissão de CNH sem ônus, Reemissão de Taxas/DUAs referentes à CNH Transferência de CFC e Transferência de Município.

Confira as taxas que deixaram de existir: