Unimed oferece workshop de alimentação e grupos de atividade física gratuitos em Goiânia

Beneficiários da Unimed podem se inscrever para atividades por telefone e por e-mail; nova turma de grupo de corrida e caminhada inicia na próxima segunda-feira (6)

O Programa de Atenção à Saúde (PAS) da Unimed Goiânia realizará no dia 13 de março um workshop de alimentação saudável para adolescentes de 10 a 14 anos, os beneficiários da Unimed Goiânia. No evento, serão abordados temas comportamentais e psicológicos por uma nutricionista e uma psicóloga.

Também estão abertas as inscrições para a participação do grupo de caminhada e corrida noturna. Neste ano, serão iniciadas novas atividades diferenciadas e gratuitas para os beneficiários da cooperativa e acompanhadas por educadores físicos de excelente nível técnico. O novo grupo começa as atividades na próxima segunda-feira (6/3).

Os treinos são realizados todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 20 horas no Parque Vaca Brava. Além disso, os participantes são monitorados através de avaliações e exames de bioimpedância, trimestralmente, e têm a oportunidade de participar das principais corridas de rua e alongamentos diferenciados.

O beneficiário que se inscrever no grupo, participa das atividades por seis meses. Ao final deste período, sua vaga deverá ser disponibilizada para um novo participante.

Outras atividades

Também estão com inscrições abertas as reuniões do Programa de Reeducação Alimentar para Gestantes e do Programa de Reeducação Alimentar para adultos com sobrepeso e obesidade grau 1.

Os beneficiários que têm acima de 50 anos podem participar do Grupo da Melhor Idade — que promove palestras educativas sobre saúde — e do Grupo Vida Ativa, voltado para fortalecimento, resistência e flexibilidade muscular.

As atividades acontecem sempre na sede do PAS, na Avenida T-1, esquina com T-44, n˚ 205, Setor Bueno. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3216-8226.