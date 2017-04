Unimed Goiânia inaugura nova sede e anuncia mudança na presidência

Atual presidente, dr. Sizenando Campos transfere direção da cooperativa para dr. Breno Pereira após assumir cargo na Central Nacional Unimed

Na noite desta segunda-feira (10/4), a Unimed Goiânia inaugurou sua nova sede administrativa e o Centro de Diagnósticos da Unimed (CDU). Durante a solenidade de inauguração, o atual diretor presidente da cooperativa, dr. Sizenando da Silva Campos Júnior, anunciou sua saída da presidência e sua substituição pelo atual diretor de planejamento e controle, dr. Breno Álvares de Faria Pereira.

O novo prédio da Unimed Goiânia foi pensado para ser totalmente sustentável: ele utiliza energia solar e reaproveita a água das chuvas, além de ter lâmpadas de LED, para economizar ainda mais. Segundo o presidente da comissão de construção da nova sede, dr. João Damasceno, “esse prédio não é mais um edifício. Ele foi planejado e construído pensando na mãe natureza: é um edifício verde, reconhecido com a Certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)”.

Além disso, o CDU tem equipamentos para realizar exames de Ultrassonografia, Mamografia, Raio-X, Densitometria Óssea, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, MAPA e PET-CT; além dos exames de citologia e anatomia patológica do Laboratório Unimed. Tudo isso, garante a cooperativa, garante uma maior atenção com qualidade ao usuário.

Representando o governador Marconi Perillo (PSDB), o chefe de Gabinete de Gestão da Governadoria, Jardel Sebba (PSDB), ressaltou que a Unimed Goiânia é exemplo para as cooperativas de outros estados. “Como médico, pai de médicos e sócio-fundador da Unimed Catalão, me orgulho e fico extremamente feliz de ver os avanços da Unimed Goiânia”, disse.

Já o vereador Anselmo Pereira (PSDB) pontuou que a cooperativa goianiense dá exemplo para a cidade e promove boas práticas na capital, a exemplo das bicicletas públicas compartilhadas do programa DeBikeGyn. O superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, dr. Robson Paixão também lembrou que a Unimed faz muito por Goiânia e afirmou que fará todos os esforços para que as relações entre a prefeitura e a cooperativa sejam as melhores possíveis.

Mudança na presidência

Em discurso, o presidente dr. Sizenando agradeceu todo o apoio dos colaboradores para conduzir a Unimed Goiânia e afirmou que deixa a presidência para não prejudicar o andamento do trabalho agora que assumirá a Diretoria de Mercado, Marketing e Comunicação da Central Unimed. “O sucesso obtido em Goiânia, com a contribuição de todos os colaboradores, tem chamado a atenção do Sistema Unimed”, explicou.

Ele lembrou que Goiás e, especialmente, Goiânia têm alcançado visibilidade como centros modernos e eficientes na área de atuação da cooperativa. “Essa nova sede, o CDU, o fortalecimento do Programa de Atenção à Saúde (PAS), chamam a atenção”, afirmou.

Ele lembrou que com o novo prédio, os colaboradores têm um lugar adequado para trabalhar e os beneficiários serão atendidos com segurança e proteção. Por fim, Sizenando agradeceu aos presidentes passados, que contribuíram para o crescimento da Unimed Goiânia e à família, “que não mediu esforços para suportar os momentos difíceis”.

O novo presidente da Unimed Goiânia, dr. Breno, agradeceu e elogiou o trabalho do atual presidente à frente da cooperativa e destacou: “quanto mais nos dedicamos, mais oportunidades aparecem. O Sistema percebeu a oportunidade de angariar um novo diretor, que tão bem conduziu a cooperativa nesses anos”.

Breno ressaltou, ainda, que enfrentará um desafio, de assumir a direção em um momento em que todo o país passa por uma crise, mas que acredita que o desafio será vencido, já que a unidade foi tão bem administrada por Sizenando e vem apresentando ótimos resultados, retratos do empenho e dedicação de todos.