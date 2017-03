Unimed Goiânia inaugura nova sede administrativa no Setor Bueno

No local, construído com parâmetros sustentáveis, também funcionará o Centro de Diagnósticos Unimed (CDU)

A Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico inaugura, no próximo dia 10 de abril, sua nova sede administrativa no Setor Bueno, às 19h30. No local também funcionará o Centro de Diagnósticos Unimed (CDU), a mais recente unidade de sua Rede de Recursos e Serviços Próprios.

O prédio que abrigará a nova sede e o CDU está entre os mais importantes empreendimentos sustentáveis brasileiros. Com 9 mil 663 m2 (três subsolos para estacionamento e 11 pavimentos), o edifício foi construído de acordo com a Certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), de modo ambientalmente responsável e economicamente sustentável.

A implantação do LEED estimulou a redução dos custos relacionados ao consumo de água e energia; a melhoria do ambiente de trabalho, com conforto termo acústico, qualidade do ar, iluminação adequada; a promoção da integração do edifício com o meio urbano, reduzindo impactos relacionados à gestão de águas pluviais e de áreas verdes; a implantação de espaços de integração; e a redução do impacto no ambiente durante as atividades da obra, com correta destinação dos resíduos e planejamento para prevenção da poluição.

No CDU, serão oferecidas oito modalidades de diagnóstico aos beneficiários dos planos de saúde Unimed: Ultrassonografia, Mamografia, Raio-X, Densitometria Óssea, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, MAPA e PET-CT; além dos exames de citologia e anatomia patológica do Laboratório Unimed.

As diversas diretorias da Cooperativa serão reacomodadas em espaços mais amplos nos andares superiores, que também abrigam um auditório para 200 pessoas e uma varanda, que será utilizada para atividades de convivência.

Recursos e Serviços Próprios

A rede de Recursos e Serviços Próprios, alinhada à política de valorização dos médicos cooperados e à qualidade do atendimento, também desenvolve uma série de ações para fortalecer e adequar a infraestrutura desse setor. Uma delas é a ampliação das opções de trabalho aos médicos cooperados e a melhoria do atendimento aos beneficiários, contribuindo para uma assistência médica de excelência.

Por meio de suas 14 unidades e serviços próprios de saúde foram prestados, em 2016, 1.3 milhão de atendimentos por meio de 307 médicos cooperados e 661 colaboradores. A Unimed Goiânia se prepara para a construção de um novo modelo de assistência integral à saúde com o recente investimento na verticalização responsável de seus Recursos e Serviços Próprios, a construção do CDU e a ampliação do Programa de Atenção à Saúde (PAS).

Tal programa, desenvolvido pela Cooperativa, ganhou reconhecimento nacional, tanto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quanto pelo Sistema Nacional Unimed, gerando uma economia significativa. Atualmente, mais de 6,5 mil pacientes crônicos são monitorados, outros 2.500 são atendidos pelo UniDomiciliar e cerca de 20 mil vidas são assistidas pelo Projeto de Saúde Corporativa. Somam-se as essas ações o cuidado de idosos telemonitorados e o acompanhamento de gestantes.

Unimed

Próxima de completar 40 anos, a Unimed Goiânia tem mais de 2.800 médicos cooperados especialistas, presta assistência à saúde para cerca de 350.000 beneficiários, disponibilizando a maiorrede credenciada da região, com 127 hospitais, 264 clínicas e 49 laboratórios e gerando 1.565 empregos diretos e 21 mil indiretos.

Em 2016, a Unimed prestou 11,8 milhões de atendimentos, repassando R$ 308 milhões aos médicos cooperados e R$ 608 milhões à rede credenciada. Apesar da crise econômica, a Cooperativa, nesse mesmo ano, teve uma receita líquida de mensalidades de planos de saúde na ordem de R$ 1,36 milhão.