UFG cai três posições, mas continua entre as 20 melhores do Brasil

Ranking avaliou 195 instituições de ensino superior do País. UFRJ e USP aparecem nas primeiras colocações e PUC Goiás sobe no ranking

A Universidade Federal de Goiás (UFG) foi considerada a melhor instituição de ensino superior de Goiás e a 20ª melhor do País, segundo Ranking Universitário Folha, divulgado nesta segunda-feira (19/9) pela Folha de S. Paulo. No ano passado, a UFG era a 17ª colocada da lista.

A federal aparece bem a frente das outras universidades do Estado. No ranking que avaliou 195 instituições, a Universidade Paulista (Unip) aparece em 74º lugar, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) está em 106º, a Universidade Estadual de Goiás (UEG) em 141º lugar, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) em 143º lugar e a Universidade de Rio Verde (Fesurv) em 180º.

Vale destacar que tanto a Unip quanto a Universo não tem unidades apenas em Goiás e o ranking considera a média dos dados coletados em todas filiais do País. As universidades, tanto públicas como privadas, foram avaliadas a partir de cinco indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado.

O levantamento também traz o Ranking de Cursos, com a avaliação dos cursos oferecidos pelas universidades nas 40 graduações com o maior número de ingressantes no Brasil, como administração, direito e medicina. No ranking dos cursos, são levados em conta dois indicadores: ensino e mercado.

Primeiras colocadas

Uma surpresa nos números mostrados pelo levantamento foi que, pela primeira vez a Universidade de São Paulo (USP) não aparece na liderança. Segundo o levantamento, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é, atualmente, a melhor universidade brasileira, com 97,46 pontos — 0,43 a mais do que a agora segunda colocada, USP.

Um fator determinante para essa mudança na liderança é que a USP zera em um dos componentes do indicador do ensino que vale quatro pontos e que se baseia no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). A universidade não participa da prova.

Se tivesse a mesma nota neste quesito que a UFRJ, por exemplo, que foi de 3,17, a USP retornaria à primeira colocação.

As cinco mais bem colocadas são UFRJ, USP, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Os dados que compõem os indicadores são coletados por meio de uma equipe em bases de patentes brasileiras, em bases de periódicos científicos, em bases do Ministério da Educação e em pesquisas nacionais de opinião feitas pelo Instituto Datafolha.