UFG antecipa segunda chamada e candidatos já podem conferir resultado

Instituição convocou mais 2.897 estudantes, que devem preencher formulário e fazer Solicitação de Matrícula Presencial para garantir vaga

A Universidade Federal de Goiás (UFG) antecipou para esta sexta-feira (17/2) a divulgação do resultado da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2017. Ao todo, foram convocados 2.897 candidatos e a lista completa pode ser conferida no site da instituição.

Quem for aprovado deve preencher o Formulário Socioeconômico do Sisu. Em seguida, todos os convocados em primeira e segunda chamada devem fazer a Solicitação de Matrícula Presencial, apresentando todos os documentos listados no edital no local definido para cada unidade (confira lista completa abaixo).

As solicitações devem ser feitas de 21 a 24 de fevereiro. Por fim, os estudantes devem confirmar sua matrícula no site do Sisu da UFG no semestre de ingresso. Quem ainda não foi convocado mas tem interesse em continuar disputando vagas reminiscentes deve fazer sua solicitação também pelo portal do Sisu, no período de 20 a 24 de fevereiro e de 2 a 3 de março.

Locais de Solicitação de Matrícula Presencial: