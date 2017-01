UEG divulga resultado do vestibular 2017/1

Lista dos candidatos classificados na prova foi disponibilizada nesta segunda-feira no site da instituição

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou, nesta segunda-feira (9/1), o resultado do vestibular 2017/1 e também da terceira etapa do Sistema de Avaliação Seriada (SAS). A lista dos convocados pode ser conferida aqui.

No site da instituição também é possível conferir as notas de corte, os boletins de desempenho, o gabarito oficial e as atas de decisões de recursos. Quem for convocado deve se matricular entre 11 e 13 de janeiro, na Secretaria Acadêmica do campus do curso que o aluno irá cursar.

As próximas chamadas deverão ser divulgadas nos dias 25 de janeiro, 1º e 8 de fevereiro. No total, foram ofertadas 4.196 vagas pelo vestibular regular e outras 1.914 no sistema seriado.

Para a matrícula, é necessário levar os seguintes documentos (cópia e original):