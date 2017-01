UEG divulga lista dos aprovados em segunda chamada no vestibular 2017/1

Convocados devem se dirigir ao campus em que concorreram nos próximos dois dias para efetivar matrícula

Duas semanas depois de divulgar a lista dos aprovados no vestibular 2017/1, a Universidade Estadual de Goiás (UEG) liberou os nomes da segunda chamada. A relação inclui os classificados nos sistemas Vestibular, de Avaliação Seriado (SAS) 2014/3 e do programa da UEG de acesso à educação superior para refugiados e portadores de visto humanitário.

Em 2016, 20.992 candidatos fizeram a prova do vestibular da UEG, realizada em dois dias. No total, foram disponibilizadas 4.068 vagas, 20,4% a mais que no ano interior.

Quem foi convocado deve se cadastrar e se matricular nas próximas quinta e sexta-feira (27/1) no campus em que concorreram. Confira abaixo a lista dos documentos necessários: