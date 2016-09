UEG abre inscrições para vestibular e SAS

Provas objetiva e de redação serão realizadas em 20 de novembro. Resultado final será divulgado no dia 9 de janeiro do ano que vem

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2017/1 e para o Sistema de Avaliação Seriado (SAS) da Universidade Estadual de Goiás (UEG). As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de outubro. São oferecidas 4.196 vagas para candidatos no Processo Seletivo Vestibular 2017/1 e 1.049 para os concorrentes da terceira etapa do SAS.

As provas objetiva e de redação do processo seletivo serão realizadas em 20 de novembro. As provas do SAS serão aplicadas no dia 19 do mesmo mês. Candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo realizarão a prova de habilidade específica no dia 23 de outubro. Os interessados podem se inscrever no Processo Seletivo como treineiro, sem concorrer a uma vaga, ou como concorrente.

As inscrições para as duas primeiras etapas do SAS – 2016/1 e 2015/2 – custam R$ 40. Para inscrições na terceira etapa do processo– 2014/3– o custo é de R$ 48.

Para o Processo Seletivo Vestibular 2017/1, as taxas são de R$ 90 para candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo e R$ 80 para inscrições nos demais cursos. Candidatos treineiros pagam taxa de R$ 50.

O resultado final do Processo Seletivo e do SAS será divulgado no dia 9 de janeiro de 2017, e as aulas terão início em 13 de fevereiro de 2017.