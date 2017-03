Uber estreia em Goiânia nova categoria com carros mais confortáveis

Categoria recém-criada pela empresa oferece mais comodidade por um preço, em média, até 20% maior que o UberX

Começa a operar em Goiânia e em outras 13 cidades do País nesta quinta-feira (16/3) uma nova modalidade do aplicativo Uber, o UberSELECT. A categoria oferece carros mais confortáveis por um preço, em média, até 20% maior do que o serviço tradicional da plataforma.

Até então, na capital goiana, a única categoria ativa para os usuários era o UberX, que possui os preços mais em conta. Segundo a assessoria de imprensa da Uber, a recém-criada categoria é um meio termo entre o UberX e o UberBlack, que conta apenas com carros luxuosos e ainda não é disponível em Goiânia.

Ainda de acordo com a empresa, com a novidade, os usuários ganham mais controle sobre o carro que irão receber nas viagens e podem contar com mais conforto quando quiserem.