Uber dá pontapé inicial para começar a operar em Anápolis

Empresa já está sondando motoristas interessados em trabalhar no aplicativo e avaliando mercado na cidade

A Uber confirmou, nesta quinta-feira (12/1), que começou a avaliar o mercado de Anápolis para analisar a possibilidade de começar a operar na cidade. Na próxima sexta-feira (13), a empresa convocou uma reunião com motoristas interessados em fazer parte de seus quadros.

Segundo a assessoria da Uber, o objetivo da reunião é explicar como funciona o serviço e sondar possíveis parceiros futuros. Em nota, a empresa esclarece que o início das prospecções, no entanto, não significa que irá mesmo começar a operar na cidade, apesar do potencial.

“Parte dessa avaliação, que é feita em vários níveis, inclui buscar talentos e compartilhar informações com os cidadãos que queiram ter uma nova oportunidade de renda com autonomia, flexibilidade e dignidade dirigindo na plataforma da Uber”, explicam.

Confira a nota da Uber:

Estamos constantemente avaliando a possibilidade de novas cidades receberem a Uber, como já acontece em mais de 500 cidades no mundo. Parte dessa avaliação, que é feita em vários níveis, inclui buscar talentos e compartilhar informações com os cidadãos que queiram ter uma nova oportunidade de renda com autonomia, flexibilidade e dignidade dirigindo na plataforma da Uber, e não significa a entrada imediata da Uber em Anápolis. Quando houver algo definitivo, faremos um anúncio oficial.