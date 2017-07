Uber começa a operar em Rio Verde nesta sexta-feira (21)

Esta é a quarta cidade do Estado de Goiás a receber o serviço. Os moradores de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis já têm acesso ao aplicativo

A Uber anunciou, nesta quinta-feira (20/2), que vai começar a operar na cidade de Rio Verde, no Sudeste goiano, a partir desta sexta (21) às 14 horas. De acordo com o comunicado da empresa, ela chega para fazer parte da cidade, “oferecendo aos moradores uma alternativa de renda e mobilidade acessível, moderna e eficiente”.

A Uber já opera em mais de 60 cidades do Brasil e chega no município goiano com um preço base de R$ 2 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado e R$ 0,15 por minuto. O preço mínimo e a taxa de cancelamento ficam por R$ 6.

Rio Verde é a quarta cidade do Estado de Goiás a receber o serviço. Os moradores deGoiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis já têm acesso ao aplicativo.