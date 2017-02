Uber começa a operar em Anápolis nesta terça-feira (14)

Plataforma começa a funcionar às 14 horas; novos usuários contam com um código que dá 20 reais de desconto na primeira corrida

A Uber anunciou, nesta segunda-feira (13/2), que vai começar a operar em Anápolis já nesta terça-feira (14) às 14 horas. De acordo com o comunicado da empresa, ela chega para fazer parte da cidade, “oferecendo aos anapolinos uma alternativa de renda e mobilidade acessível, moderna e eficiente”.

Em janeiro deste ano, a empresa já havia confirmado que estava analisando o mercado para poder iniciar o funcionamento no município. No dia 13 de janeiro, foi realizada uma reunião com com motoristas interessados em trabalhar com a plataforma.

Segundo o comunicado, a cidade é um dos mais importantes eixos rodoviários do Brasil, um dos pólos industriais da região e, devido à sua localização central, tem alto potencial logístico, o que justifica o início das operações.

UberX em Anápolis

A Uber divulgou os valores do serviço que será oferecido em Anápolis. Apenas o UberX — categoria com menores preços — irá funcionar por enquanto. As corridas terão um custo fixo de R$ 0,75 e um preço base de R$ 2,50. A esse valor, serão somados R$ 1,19 por quilômetro percorrido e R$ 0,13 a cada minuto da viagem. O preço mínimo e a taxa de cancelamento serão, como em outras cidades, de R$ 6.

Para pedir um carro, só é preciso instalar o aplicativo da Uber em seu smartphone. Depois de se cadastrar, você completa o seu endereço de destino e pede que o carro venha te buscar. Novos usuários que utilizarem o código “ANAPOLIS” ganham um desconto de 20 reais na primeira viagem. Este código é válido até o próximo dia 3 de abril.