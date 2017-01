Uber chega nesta sexta-feira (27) ao Entorno do DF, Planaltina e Gama

Serviço começa a ser ofertado com promoção na qual quem fizer viagens que comecem e terminem dentro da área da cidade pagará, no máximo R$ 9

Como parte do plano de expansão da Uber na região Centro-Oeste, a empresa começará a oferecer o serviço nesta sexta-feira (27/1) em Valparaíso de Goiás, Planaltina (DF) e Gama (DF). Para marcar o início do funcionamento do aplicativo, foi planejada uma promoção para as viagens que comecem e terminem na mesma destas três áreas.

As viagens que ficarem abaixo desse valor serão cobradas normalmente, porém todas as que ultrapassarem os 9 reais entram na promoção. O desconto termina no dia 10 de fevereiro. A Uber estuda levar o serviço futuramente para outras cidades da região.