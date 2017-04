Tucano Cairo Salim pode assumir mandato de vereador

Com mais de 6 mil votos em 2016, o jovem com grande influência na igreja Videira é o primeiro suplente da coligação PSB-PSDB-PRB-SD

No 1º Encontro da Juventude do PSDB de Goiás, realizado na manhã deste sábado (1º/4) no Auditório Augusto Gontijo da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), um interlocutor disse ao Jornal Opção que o governador Marconi Perillo (PSDB) pode convidar um vereador aliado para ocupar uma secretaria na administração estadual.

Apesar de não haver nada definido, a mudança teria como objetivo abrir uma vaga para o jovem tucano Cairo Salim na Câmara de Goiânia. Com mais de 6 mil votos em 2016, o advogado com grande influência na Igreja Videia não conseguiu atingir o quociente eleitoral e ficou como primeiro suplente na coligação PSDB-PSB-PRB-Solidariedade.

Questionado sobre tal possibilidade, Cairo Salim diz que não discutiu nada com o governador, mas que está à disposição para contribuir com o estado (embora queira, claramente, assumir como vereador): “Seja no governo ou na Câmara”.