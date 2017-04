Trump lança maior bomba não nuclear dos EUA sobre Afeganistão

Informações são do El País e da rede de televisão CNN, já confirmadas pelo Pentágono

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou nesta quinta-feira (13/4) sobre o Afeganistão a GBU-43, maior artefato não nuclear do País e que é conhecida popularmente como “a mãe de todas as bombas”. As informações são do El País e da rede de televisão CNN, já confirmadas pelo Pentágono.

Segundo as publicações, a bomba foi lançada às 2h32, horário de Brasília, e tinha como alvo um esconderijo da facção afegã do Estado Islâmico, no distrito de Achin, província de Nangarhar.