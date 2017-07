Tristeza e incredulidade marcam velório de Paulo Garcia

Corpo do ex-prefeito de Goiânia é velado no cemitério Jardim das Palmeiras. Sepultamento será às 17 horas

O velório do ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia (PT), que acontece neste momento no cemitério Jardim das Palmeiras, é marcado por muita tristeza e incredulidade, especialmente por parte de familiares e amigos que começam a se reunir no local.

Paulo Garcia morreu na madrugada deste domingo (30/7) vítima de um infarto fulminante. Segundo informações dos próprios familiares, ele não teve sintoma algum horas antes do ataque cardíaco. Apenas acordou no meio da noite com fortes dores. Um médico amigo da família tentou reanimá-lo, mas o infarto foi fulminante.

O ex-prefeito, ex-deputado estadual e médico neurocirurgião deixa a esposa, também médica, Tereza Beiler, e dois filhos.

Durante o velório, o secretário municipal de Administração da gestão de Iris Rezende (PMDB) e presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente durante a gestão de Paulo, Rodrigo Melo, deu depoimento do bom relacionamento de Paulo Garcia com sua equipe enquanto prefeito. “Não era um chefe, era um amigo, companheiro. Quando ficamos sabendo dessa notícia ficamos arrasados. Goiânia perde grande líder, um grande parceiro”, disse.

Sobre o caixão de Paulo Garcia foram colocadas as bandeiras de Goiânia e da Universidade Federal de Goiás, instituição na qual se formou e também foi professor.

Entre as figuras políticas que estiveram no local para prestar as últimas homenagens ao ex-prefeito estão o vice-governador de Goiás José Eliton (PSDB), o reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Orlando Amaral, a deputada estadual e presidente do PT metropolitano, Delegada Adriana Accorsi, o deputado estadual Bruno Peixoto (PMDB), o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Kennedy Trindade, o Procurador-Geral do Estado Benedito Torres, os vereadores Vinícius Cirqueira (Pros), Anselmo Pereira (PSDB), Tiãozinho Porto (Pros), Izídio Alves (PR), Paulo Magalhães (PSD), o secretário municipal de Administração, Rodrigo Melo, o ex-vereador Paulo Borges e a ex-secretária municipal de Educação da gestão de Paulo, Neyde Aparecida.