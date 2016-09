Triste coincidência em capítulo de “Velho Chico” incomoda público

Trama teve início nesta quinta-feira com uma cena de afogamento no Rio São Francisco

“Velho Chico”, novela das 21 horas da TV Globo, iniciou o capítulo desta quinta-feira (15/9) com uma cena de afogamento no mesmo rio em que, horas antes, morreu em circunstâncias semelhantes o protagonista da história, o ator Domingos Montagner.

Na cena, Encarnação, interpretada pela atriz Selma Egrei, se joga no São Francisco em busca de seu filho, já falecido, mas acaba se afogando, sendo salva logo em seguida pelo bisneto Miguel.

A dramaticidade e a fotografia impecável da cena passaram, entretanto, despercebidas pela audiência, que não pôde deixar de notar a triste coincidência. (Confira a cena)

O corpo de Domingos Montagner foi encontrado no fim da tarde desta quinta-feira no São Francisco a 30 metros de profundidade. Por volta das 14h30, ele e a atriz Camila Pitanga tomavam banho no rio, quando foram levados pela correnteza. Ambos começaram a se afogar, mas Camila teria conseguido se salvar após agarrar uma pedra. Domingos não voltou à superfície.