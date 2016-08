Trinta municípios goianos recebem certificados de Aedes Zero

Os outros 216 municípios goianos receberam o certificado “Menos de 1% Aedes”. Governador Marconi Perillo ressaltou atuação da população no combate ao mosquito

Trinta municípios goianos receberam do governador Marconi Perillo (PSDB) e do secretário da Saúde, Leonardo Vilela, certificados de Município Aedes Zero. A solenidade ocorreu no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na manhã desta quarta-feira (31/8).

Os outros 216 municípios goianos receberam o certificado “Menos de 1% Aedes”, pela redução da infestação, em seus territórios. Marconi exaltou o trabalho de toda a sociedade goiana no combate ao mosquito Aedes aegypti e falou em “sensação de dever cumprido”.

“Aqui em Goiás não cruzamos os braços. Conseguimos erradicar em 30 municípios e já temos o mapa verde em todas as cidades goianas. Há um reconhecimento público àqueles que nos ajudaram anonimamente a alcançar esse sucesso. Refiro-me às famílias, e a toda sociedade civil organizada que se envolveu nesta batalha”, comemorou.

Marconi exaltou também o trabalho incansável dos agentes de saúde, dos Bombeiros, da Polícia Militar, dos secretários municipais, prefeitos e toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde (SES) que se esforçaram para alcançar os índices de sucesso em Goiás.

A ação “Goiás contra o Aedes” foi lançada, pelo governador, em 15 de dezembro de 2015, e realizada, em todo o território goiano, desde janeiro de 2016. Nos seis primeiros meses do ano, os índices de infestação do Aedes caíram de 3,99% para 0,2% em todo o Estado. Uma redução de 95%. Nesse período, equipes compostas por servidores da SES, agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, membros de entidades representativas da comunidade, funcionários de órgãos públicos municipais e voluntários visitaram mais de dez milhões de imóveis.

Leonardo Vilela afirmou que o certificado que os prefeitos receberam é um atestado de competência e compromisso com a população. “Queremos que vocês sejam o exemplo para todos os prefeitos goianos e brasileiros. Os outros 216 municípios também merecem nosso respeito porque todos conseguiram baixar as taxas de casos de dengue. Vamos começar o próximo período chuvoso com índices bem menores”.

Além do certificado, as cidades receberam também incentivos financeiros, totalizando R$ 319.052,85. Os 30 municípios que conseguiram o êxito de 0% de infestação são: Aloândia, Alto Horizonte, Americano do Brasil, Anhanguera, Avelinópolis, Brazabrantes, Buriti de Goiás, Campestre de Goiás, Campinorte, Campo Limpo de Goiás, Caturaí, Chapadão do Céu, Córrego do Ouro, Doverlândia, Edéia, Gameleira de Goiás, Guaraíta, Jesúpolis, Moiporá, Morro Agudo de Goiás, Nova América, Pilar de Goiás, Pontalina, Porteirão, Sanclerlândia, Santa Rosa de Goiás, Tuverlândia, Turvânia, Vicentinópolis e São Patrício.

Representando os municípios, o presidente da Associação Goiana dos Municípios, Cleudes Baré, destacou o empenho das cidades goianas no combate ao Aedes mesmo em tempos de crise. O bom desempenho da força-tarefa “Goiás contra o Aedes” fez com que a ação se tornasse referência no país.

A metodologia aplicada na execução da operação, que tem como princípios básicos a regularidade na remoção dos focos, mobilização e conscientização da população e o uso do sistema de georreferenciamento e monitoramento dos dados, foi elogiada pelo então ministro da Saúde, Marcelo de Castro, e por gestores de outros estados.

Estiveram presentes também na solenidade o superintendente executivo de Saúde, Halim Girade, os deputados estaduais Valcenôr Braz, Nédio Leite e Júlio da Retífica e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros em Goiás, coronel Carlos Helbingen.