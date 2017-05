Trilha de empreendedorismo acontece neste fim de semana em Goiânia

Capital goiana receberá evento sobre Transformação Digital e contará com uma vasta programação

O Join Community realizará uma trilha de empreendedorismo, em parceria com o Instituto GynTech, nos próximos dias 2 e 3 de junho, com o tema Transformação Digital. O evento acontecerá na Faculdade de Tecnologia SENAC, no Setor Leste Vila Nova, e será dividido em duas sessões – “Criando uma Startup de sucesso” e “Como conseguir investimento para a sua Startup”.

Dentre os palestrantes, estão Reilly Rangel, fundador da Tron Informática e presidente do Instituto GynTech; Rafael Pinto, advogado em Starups – Inovalaw Assessoria Jurídidca; Marcos Campos, Diretor da CMC/BCI e do Instituto Gyntech; Victor Navarrete, Head de Aceleração; Wyndson Oliveira, CEO da Consgressy; Ismar Lázaro, Analista de Investimentos e Djary Veiga, Empreendedor Social.

O preço para a inscrição é de R$ 70,00. Para mais informações, acesse joincommunity.com.br