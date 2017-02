Três novos blocos parlamentares são formados na Câmara de Goiânia

Foram protocolados os grupos Frente Independente, Por Uma Goiânia Melhor e Juntos Por Goiânia, formados, respectivamente, por nove, dez e seis vereadores

Foi encaminhada, de forma oficial à mesa diretora a formação de três novos blocos parlamentares na Câmara Municipal de Goiânia na manhã desta quinta-feira (23/2). O primeiro deles, chamado Frente Parlamentar Independente é composto por nove vereadores.

Sob a liderança da vereadora Dra. Cristina Lopes (PSDB), também compõem o grupo os vereadores Jorge Kajuru (PRP), Priscilla Tejota (PSD), Paulo Magalhães (PSD), Anselmo Pereira (PSDB), Cabo Sena (PRP), Elias Vaz (PSB), Milton Mercêz (PRP) e Sargento Novandir (PTN).

Na tribuna do plenário, Cristina Lopes agradeceu sua condução à liderança do grupo e falou sobre a linha de trabalho que pretende seguir. “A criação da Frente Independente surgiu a partir de uma vontade destes 10 vereadores de organizar e fortalecer o nosso trabalho aqui na Casa. Agradeço a minha indicação para a liderança do grupo, que a partir de agora vai trabalhar de maneira antecipada e responsável, participando das CEIs, audiências públicas e projetos de lei”;

Outro grupo apresentado foi o bloco Por Uma Goiânia Melhor, composto por 10 parlamentares e liderados pelo Eduardo Prado (PV). Fazem parte da composição os vereadores Paulinho Graus (PDT), Léia Klébia (PSC), Emilson Pereira (PTN), Jair Diamantino (PSDC), GCM Romário Policárpio (PTC), Paulo Daher (DEM), Anderson Sales (PSDC), Kleybe Morais (PSDC) e Oseias Varão (PSB).

Por último, o 2º secretário da mesa diretora, Juarez Lopes (PRTB), anuncio a formação do bloco Juntos Por Goiânia, composto por seis parlamentares: Tatiana Lemos (PCdoB), juarez Lopes (PRTB), Alysson Lima (PRB), Rogerio Cruz (PRB), Zander (PEN), Wellington Peixoto (PMDB). Foi escolhido para liderar o grupo o vereador Zander.

Até então, a Câmara tinha apenas um bloco formalizado, o Pró-Goiânia, composto por seis vereadores. Com as novas composições, quatro vereadores não fazem parte de nenhum bloco: Clécio Alves (PMDB), Izídio Alves (PR), Edson Automóveis (PMN), além do presidente da Câmara, Andrey Azeredo (PMDB)

A organização dos parlamentares visa garantir representatividade nas Comissões Especiais de Inquérito (CEIs) que devem começar a ser formadas a partir de março.